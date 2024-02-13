Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan istihdam müjdesi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılı Aralık ayında istihdamımız 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Yılmaz, işsizlik oranında da OVP'de belirlenen tek haneli hedefin yakalandığını vurgulayarak, "Mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiş. 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir" dedi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Yılmaz şunları söyledi: "Mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiş, Aralık ayı istihdamımız 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

TEK HANEYE DÜŞÜYOR

BU veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Programda öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir. Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."