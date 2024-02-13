Doğalgaz faturaları en düşük seviyelerde

HÜKÜMETİN enerji politikalarında vatandaşın cebini düşünen uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi. Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın üretime geçmesi ile birlikte bunun faturalar üzerindeki etkisi daha da hissedilmeye başlandı. Vatandaş 2002'de asgari ücretin yüzde 25.6'sını doğalgaz faturalarına öderken, şimdi artan asgari ücret ve düşen faturalar karşısında maaşının yalnızca yüzde 3.4'ünü doğalgaza ayırıyor. Türkiye'nin enerjide uyguladığı destekleme modeli ile vatandaş eski zamlı faturaları artık unuturken faturaların asgari ücretteki payı tarihi seviyede düştü.