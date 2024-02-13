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Haberler Ekonomi D&R’dan Sevgililer Günü sürprizi

D&R’dan Sevgililer Günü sürprizi

HABER MERKEZİ
D&R’dan Sevgililer Günü sürprizi
AŞKIN ve sevginin günü olan 14 Şubat'ta D&R'da sevginizi anlatmaya yardımcı olacak hediyeler hazır. Yılın bu en romantik gününde sevdiğimiz kişiye duygularımızı ifade etmek için farklı yollar aranırken bu özel gün için D&R'ın ilk önerisi aşkı anlatan birbirinden değerli eserler oldu. Aşkı anlatan kendisi küçük ama anlamı büyük hediyeler arasından da bir seçim yapmak mümkün. D&R'dan alınabilecek "Aşka Dair Her Şey" sevgililer gününe özel kampanya kapsamında fırsatlarla dolu. Tüm kitaplarda ikinci ürüne yüzde 60 ve tüm plaklarda ikinci ürüne yüzde 50, seçili elektronik ürünlerde ise yüzde 40'a varan indirimler 29 Şubat'a kadar devam edecek tüm D&R mağazaları ve www.dr.com.tr adresinde geçerli olacak.
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