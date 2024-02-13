Ejder meyvesi hayatını değiştirdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde devlet destekli kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiren Vildan Uğurlu (32), "Aydın'ın toprağı ve iklimi çok güzel, her meyve yetişiyor" dedi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nin Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü mezunu olan Vildan Uğurlu, İstanbul'da bir şirkette 1.5 yıl asistan olarak çalıştı. Şehrin kalabalığı ve işyerindeki yoğun tempodan sıkılarak ailesinin yaşadığı Aydın'a dönen Uğurlu, çiftçilik hayalini Efeler Kaymakamlığı'nın projesiyle gerçekleştirdi.

Genç kadın, Efeler Kaymakamlığının "Efeler Diyarında Pitaya Projesi" kapsamında verdiği bin 300 fidelik destekten yararlanarak, Gölhisar mahallesinde ailesine ait bin metrekarelik alanda sera kurdu. Serada 4 yıl önce ejder meyvesi yetiştirmeye başlayan Uğurlu, yıllık 5 ton tropikal meyve üretiyor. Uğurlu'nun yetiştirdiği ve tanesinin ağırlığı 250 gram olan ejder meyvesi 60-80 liradan alıcı buluyor. Toptan hali ve internetten meyvenin pazarlamasını yaptığını söyleyen Uğurlu, ejder meyvesinin rağbet gördüğünü dile getirdi.

YILLIK 5 TON ÜRETİM

UĞURLU, "Çiftçi bir ailede büyüdüğüm için hep çiftçiliğe merakım vardı. İstanbul'dan Aydın'a döndükten sonra hayalimi gerçekleştirmek istedim. Yaklaşık senede 5 ton ürün alıyorum. Ürünleri toptan veya internet siparişleri ile pazarlıyorum. İlerideki hedefim de ejder meyvesinin ihracatını yapmak" dedi.