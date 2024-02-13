Emtia piyasası “satış baskısı” çıkmazında

EMTİA piyasası, bazı haftalar pozitif seyretmesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler, küresel imalat sanayisine ilişkin endişeler ve dolara talebin artmasıyla haftalardır içinde bulunduğu satış baskısından kurtulamıyor. Emtia piyasasında, geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemenin piyasa beklentilerinden daha geç olacağının sinyalini vermesinin ardından diğer Fed yetkililerinin de Powell'ı onaylayan açıklamalarda bulunması emtia piyasası üzerinde satış baskısını artırdı.