  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Emtia piyasası “satış baskısı” çıkmazında

Emtia piyasası “satış baskısı” çıkmazında

HABER MERKEZİ
Emtia piyasası “satış baskısı” çıkmazında
EMTİA piyasası, bazı haftalar pozitif seyretmesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler, küresel imalat sanayisine ilişkin endişeler ve dolara talebin artmasıyla haftalardır içinde bulunduğu satış baskısından kurtulamıyor. Emtia piyasasında, geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemenin piyasa beklentilerinden daha geç olacağının sinyalini vermesinin ardından diğer Fed yetkililerinin de Powell'ı onaylayan açıklamalarda bulunması emtia piyasası üzerinde satış baskısını artırdı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA