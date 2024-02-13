Fiyatlardaki dalgalanmalara son verilecek

"TARIM ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Plan" da 7 amaç, 32 hedef ve 153 performans göstergesi belirledi. Tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanması da temel hedefler arasına alındı. Planda, sürdürülebilir üretimle ürün fiyatlarındaki değişimlerin kontrol altına alınması amaçlanıyor. Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat dalgalanmaları 4 stratejiyle kontrol altına alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda "tarımda ürün arz güvenliğinin sağlanması" temel hedefler arasında yer aldı. Tarımsal ürünlerin raflardaki fiyat artışının önüne geçecek stratejilerle fiyat dalgalanmaları önlenecek.