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Haberler Ekonomi KOSBİ “İSO 14064 belgeli ilk OSB” oldu

KOSBİ “İSO 14064 belgeli ilk OSB” oldu

HABER MERKEZİ
KOSBİ “İSO 14064 belgeli ilk OSB” oldu
KEMALPAŞA Organize Sanayi Bölgesi, Entegre Yönetim Sistemi (İSO 90001-İSO 50001) ve İSO 14064- 1 belgelerini alarak bu belgelere sahip Türkiye'deki ilk organize sanayi bölgesi oldu. Bu belge ile KOSBİ üye sanayi kuruluşlarının karbon ayak izi ölçümlerine katkıda bulunarak alacakları belgeler ile özellikle Avrupa'ya ihracat yapan firmaların önünü açacak. KOSBİ Bölge Müdürü Zülkadiroğlu, belgelendirme noktasında çalışmaları tamamladıklarını ve bu kapsamda farkındalık eğitimi ve bilgilendirme semineri yaptıklarını vurguladı.
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