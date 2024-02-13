Son dakika: 35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman olacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...