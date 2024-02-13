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Haberler Ekonomi Son dakika: 35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Son dakika: 35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 35 bin sağlık çalışanı alımı yapacağı duyurusunda bulunmuştu. Personel alımına dair merak edilen detayların başında başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak." ifadelerini kullandı. Peki 35 bin sağlık çalışanı başvuruları nereden nasıl yapılıyor? İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ
Son dakika: 35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman olacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...

Son dakika: 35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

"PERSONEL ALIMI İMZALANDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.

Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Koca, şunları kaydetti:

"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

Son dakika: 35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Son dakika: 35 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

"…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: "…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

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