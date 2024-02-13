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Haberler Ekonomi Türkiye yurtdışında lojistik ağı kuruyor

Türkiye yurtdışında lojistik ağı kuruyor

HABER MERKEZİ
Türkiye yurtdışında lojistik ağı kuruyor
TİCARET Bakanlığı'nın Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Projesi kapsamında yurtdışında açılmaya başlayan depolar faaliyete başladı. Karar kapsamında Avrupa'da 4 adet, ABD'de ise iki adet YLDA projesine onay verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya ticaretinin yön değiştirdiği, tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu, ticaret rotalarının baştan kurgulandığı bu dönemde Türkiye, uluslararası ticaretteki yarışa karşı coğrafi konumu ve üretim maliyeti avantajları ile rekabet edebilecek yenilikleri ve politikaları hayata geçiriyor. Türkiye'nin daha fazla pay almasını ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla Avrupa'da 4 adet lojistik depo açılacak.
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