Yaşlı ve engellilerin aylıkları hesaplarda

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayına ilişkin toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Göktaş, bu kapsamda yaklaşık 3,5 milyar lira tutarında yaşlı aylığını ve yaklaşık 2,8 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

"HEP YANINIZDAYIZ"

OCAK ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelerin arttığını hatırlatan Göktaş, "Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış oldu. Bu doğrultuda yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı bin 874 liradan 2 bin 797 liraya çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi" dedi. Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte ödediklerini ifade eden Bakan Göktaş "Bu doğrultuda Şubat ayına ilişkin toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız" ifadelerini kullandı.