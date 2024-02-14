2030’a kadar uluslarası uzay limanı kurulacak

TÜRKİYE'NİN küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030'a dek uluslararası iş birlikleriyle bir uzay limanı kurulacağının bilgisini verdi. "İnsanlı ilk uzay misyonu"nun tamamlandığını belirterek, yeni hedeflerinin Milli Uzay Programı'ndaki diğer projeleri başarıyla uygulamak olduğunu bildiren Kacır, "İnsanlı Uzay Bilim Misyonu'muzdaki bilimsel deneylerin çıktılarını dikkatle değerlendirecek ve bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız" dedi.