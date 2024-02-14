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Haberler Ekonomi 35 bin sağlık personeli alınacak

35 bin sağlık personeli alınacak

HABER MERKEZİ
35 bin sağlık personeli alınacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın 35 bin sağlık çalışanın atanma müjdesini verdiğini belirterek, "Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak" dedi. Personel alımıyla ilgili sorulan soruları da yanıtlayan Bakan Koca, "Takvim bugün itibariyle başladı.

KILAVUZ HAZIRLANDI

KILAVUZU bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit şartlarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak" açıklamasında bulundu.

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