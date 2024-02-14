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BIST 100 endeksinde tüm zamanların rekoru

HABER MERKEZİ
BIST 100 endeksinde tüm zamanların rekoru
BORSA İstanbul günün ilk yarısında 9.217,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,49 puan ve yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.181,06 oldu. Toplam işlem hacmi 70,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti.
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