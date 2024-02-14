Evlilik kredisinde yaş aralığı 18-29 oldu

Yeni evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde başlayacak. Aile müessesesinin desteklenmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve girişimlerine destek sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisi, başta kamu bankaları olmak üzere programa destek amacıyla aracı olmak isteyen bankalar üzerinden ödenecek.

KABİNE'DE KONUŞULDU

Yarın başlayacak olan başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Göktaş da önceki gün toplanan Kabine Toplantısının ardından evlilik kredisine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Göktaş, evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerektiği bilgisini verdi. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor. Aile ve Gençlik Fonundan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek.

GELİR ŞARTI

Ayrıca başvuracak genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. Evlilik eğitimini 2013'ten bu yana sürdüren Bakanlık, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programını hayata geçiriyor. Aile ve Gençlik Fonundan yararlanmak isteyen gençlerin de katılması beklenen eğitimin içeriği ise çiftlerin sorunlarla baş etme yöntemleri ve uzun ömürlü ilişkilerin kurulma yöntemleri başlıklarından oluşuyor.