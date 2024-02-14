Kuşadası’nda 933 milyonluk yol yatırımı yapıldı

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kente 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı anda kentin pek çok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ege Mahallesi 451'inci Sokak'ta sıcak asfalt çalışması başlattı. Çalışmadan önce ekipler tarafından sokakta bulunan otomobiller, toz ve çamurdan etkilenmemesi için koruyucu örtüyle kaplandı. Araçların kaplanması sırasındaysa bir sosyal medya kullanıcısının çalışmaları görüntüleyip paylaşmasıyla, belediye çalışanlarının titizliği gündem oldu. Çok fazla sayıda beğeni alan videoyu izleyen vatandaşlar, Kuşadası Belediyesi'ne gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.