Otomobil satışında fırsatçılara geçit yok

TİCARET Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında fırsatçılara geçit vermiyor. 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olan 6 ay 6 bin kilometre ve ikinci el araçların sıfırından pahalıya satılamayacağı düzenlemeleri ile fiyatlar üzerindeki köpüğü alan Bakanlık, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını da radarına aldı. Son olarak Otomotiv ve Deluxe Motors isimli iki firmanın satışa sundukları ikinci el otomobil ilanlarına "İlave fiyat eklenecek", "Ekstra donanım fiyata eklenecektir" gibi ifadeler yazarak araçları sıfırından pahalıya satmaya çalıştıklarını tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, söz konusu iki firmaya 347 biner lira ceza kesti.