Zorlu Holding’in gökdelen projesi planı iptal edildi

İZMİR'DE yükseklik tartışmaları ile gündeme gelen Çankaya'daki Orkide Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu alana Zorlu Holding tarafından yapılması planlanan gökdelen projesi ile yeni bir gelişme yaşandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından açılan Zorlu Konak projesinin ruhsat ve imar planı değişikliğinin iptali davasında İzmir 2'nci İdare Mahkemesi planı iptal etti.

Karar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'ne yazı yazan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir mahkeme kararı sonucunda iptale konu planlama alanında kalan inşaatlarda, yeni imar planı onaylanıncaya kadar seviye tespiti yapılması ve inşaatın durdurulması zorunluluğunun yerine getirilmesi istendi. Yazıya cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi tüm inşai faaliyetlerin hazırlanan Yapı Tatil Tutanağı ile durdurulduğunu belirtti.