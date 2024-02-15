Akaryakıt istasyonlarından BDDK’ya nakit alım çağrısı

AKARYAKIT istasyonları ile bankaların kredi kartı komisyonları üzerinden uzun süredir devam eden sıkıntıya çözüm önerisi "nakit alım" olarak getirildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) yaptığı çağrıda hem vatandaşın cebini rahatlatacak hem de kendileri açısından kredi kartı komisyonunu ortadan kaldıracak bir çözüm önerisinde bulundu. Aktaş, nakit ödemelerde yüzde 3'lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini, diğer türlü kartlı ödemelerde ise "hizmet bedeli fişi" keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep etti. Bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranları akaryakıt istasyonlarını çıkmaza soktu. Yaklaşık 12 bin 700 akaryakıt istasyonunun hizmet verdiği Türkiye'de akaryakıt istasyonları bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranlarından şikâyet ederken bu durum vatandaşın cebini de olumsuz etkiliyor.