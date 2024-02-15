  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aydın’da gıda ürünleri ihtisas alanı kurulacak

Aydın’da gıda ürünleri ihtisas alanı kurulacak

HABER MERKEZİ
Aydın’da gıda ürünleri ihtisas alanı kurulacak
AYDIN'IN Efeler ilçesinde gıda ürünleri imalatına yönelik ihtisas alanı oluşturulması için düğmeye basıldı.Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Genel Sekreter Kerem Öden, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret ederek konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya, ASTİM OSB Müdürü Erdem Bilgili, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı ve Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli Zeynel Gül katılım sağladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA