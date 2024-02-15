Aydın’da gıda ürünleri ihtisas alanı kurulacak

AYDIN'IN Efeler ilçesinde gıda ürünleri imalatına yönelik ihtisas alanı oluşturulması için düğmeye basıldı.Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Genel Sekreter Kerem Öden, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret ederek konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya, ASTİM OSB Müdürü Erdem Bilgili, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı ve Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli Zeynel Gül katılım sağladı.