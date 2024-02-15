Hizmet ihracatında bir ilke imza atıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabı aralık ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cari işlemler açığının 2023 aralık ayında yüzde 65,2 azalışla 2,1 milyar dolara, 2023'ün tamamındaysa yüzde 8 azalarak 45,2 milyar dolara gerilediğini anımsatan Bolat, "Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi. 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli bir iyileşme gerçekleşti. Cari işlemler açığındaki düşüş 2024'te devam edecek" dedi.