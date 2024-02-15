İzmir’de taksimetreye seçime kadar zam yok

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, mazotun 45 lira olmasına rağmen yerel seçimlere kadar zam yapmayacaklarını açıkladı. Anık, "Eğer seçimden sonra da mazot 45 lira seviyelerinde giderse, bir süre daha zam yapmayız. Ancak mazot 50 lirayı geçerse, o zaman bu konuyu gündeme almayı planlıyoruz" dedi. Haftanın ilk günü yapılan 2,55 liralık zam sonrası mazotun litre fiyatının 45,22 liraya yükselmesi üzerine "Taksi ücretlerine zam mı geliyor?" sorusu gündeme oturdu. Bu soruya yanıt veren Başkan Anık, İzmirlilerin içini rahatlatan bir açıklamada bulundu.

MAZOT 50 TL'Yİ GEÇERSE

BAŞKAN Anık, yerel seçimlere kadar kesinlikle taksi ücretlerine zam yapmayı düşünmediklerini bildirdi. En son fiyat güncellemesi yaptıkları tarihte mazotun litresinin 36 lira olduğunu hatırlatan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, "Evet; mazot 45 lirayı geçti ama vatandaşı da düşünmek zorundayız. Mazotun seçim sonrası yine bugünkü fiyat seviyesinde seyretmesi halinde, zam konusunu daha da ileri bir tarihe atabiliriz" bilgisini verdi.

Başkan Anık, "Mazotun litresi 45,22 lira oldu. Daha önce yaptığım bir açıklamada, 50 liraya yaklaştığında taksi ücretlerine zammı konuşabileceğimizi söylemiştim. 50 liraya yaklaştı ancak zam yapmayı düşünmüyoruz. Yerel seçimlere kadar kesinlikle zam olmayacak. Eğer mazotun litre fiyatı seçimden sonra da bugünkü seviyede giderse, yine zam konusunu açmayız. Çünkü vatandaşı da düşünmek zorundayız. 7 Ağustos 2023 tarihinde da zam yaptığımızda mazotun litre fiyatı 36 liraydı. Bir litre mazot 50 lirayı geçerse, o zaman zam taleplerini değerlendireceğiz" dedi.