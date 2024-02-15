Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar’ı andı

YAŞAR Üniversitesi kurucusu ve ebedi onursal başkanı Selçuk Yaşar için ölümünün birinci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törende ailesi, üniversite ve Yaşar Holding çalışanları ve hayatına dokunduğu kişiler yaptıkları konuşmalarla Selçuk Yaşar'ı andı. Yaşar Üniversitesi kurucusu ve ebedi onursal başkanı Selçuk Yaşar, vefatının birinci yılında özlemle anıldı. Yaşar Üniversitesindeki törende, açılış konuşmasını Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı yaptı. "Her zaman onun yenilikçiliğinden, başarılarından, kararlı duruşundan ilham aldık ve kendisinden çok şey öğrendik" diyen Yiğitbaşı, "Türk sanayisinin mihenk taşlarından biri olan, tarıma dayalı sanayinin kurucularından ve ilklerin öncüsü Selçuk Yaşar, daha iyi bir yaşam sunma idealiyle getirdiği yeniliklerle, ülkemize önemli katkılarda bulunmuş bir duayendi" dedi.