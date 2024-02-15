Yumurta ve süt üretimi arttı

TÜRKİYE genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 10 milyon 218 bin 997 ton oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sektöre yaptığı yatırımların karşılığı alınmaya başlandı. Sağlanan desteklerle kasım 2023'te 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aralıkta yüzde 7,9 artarak 874 bin 193 ton oldu. Böylece ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artmış oldu. Öte yandan kümes hayvancılığında da tavuk yumurtası üretimi 2023 Aralık ayı oranları bir önceki yıla oranla yüzde 6,3 artarak 1,86 milyar adete çıktı.