2024’te ikinci el oto satışında yüzde 7,9 artış

TÜRKİYE ikinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay Fiat en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo tercih olarak öne çıktı. Ocak ayında çevrim içi mecralarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen sene aynı döneme göre ilan sayılarında yüzde 9 düşüş görülürken, satış adedi aynı döneme göre yüzde 11 artışla 181 bin 774 oldu. 2023'ün aralık ayında 168 bin 421 araç satışı yapılmıştı.

24 BİN BİNEK SATILDI

BÖYLECE satışlar geçtiğimiz ocak ayında aylık bazda yüzde 7,9 artış göstermiş oldu. İkinci el çevrim içi pazarda geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 24 bin 258 satış rakamı ile Fiat oldu. Bunu 20 bin 339 ile Volkswagen ve 20 bin 125 ile Renault takip etti. Satış sıralamasında 19 bin 183 adetle Ford dördüncü, 15 bin 538 ile BMW beşinci oldu.