Aydın’ın doğal güzelliği Arapapıştı Kanyonu

AYDIN ve Türkiye turizmine kazandırılan Arapapıştı Kanyonu, doğal güzelliğiyle her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 1958 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından yaptırılan Kemer Barajı'nın tuttuğu suyun yansıttığı turkuaz mavisi kanyon, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Bozdoğan'da bulunan kanyon 2016 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla turizme kazandırıldı. Kanyonun yüksekliği bazı yerlerde 380 metreye ulaşıyor.

ANTİK DÖNEM KALINTILARI

GEZGİNLER, Büyükşehir Belediyesi'nin gezi tekneleriyle görülebilen 6 kilometrelik rota boyunca doğal güzelliklerin yanı sıra tarihe de bir yolculuğa çıkıyor. Yamaçlar boyunca birçok farklı şekil ve boyutta mağaraya ev sahipliği yapan kanyonda antik dönem kalıntıları da yer alıyor. Tarih boyunca farklı zamanlarda kullanılan bu mağaralar ise "Sırainler" olarak anılıyor.

Kanyonun yamacında daha önce hiçbir gezginin bahsetmediği, yaklaşık 2 bin 500 yıllık gizemli bir kaya mezarı yer alıyor ve Pers yapımı olduğu tahmin edilen kaya mezarının yönetici ya da general konumunda olan önemli bir şahıs için yapıldığı düşünülüyor. Zümrüt yeşili kıvrımlı nehriyle Arapapıştı Kanyonu, tarihi güzelliklerin yanı sıra birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Gökkuşağı alabalığı, sazan ve yayın balığı bulunan Arapapıştı Kanyonu'nu gri balıkçıl, ak balıkçıl, karabatak, kartal, kızıl şahin gibi kuş türleri de mesken edilmiş durumda. Gezginler, yamaçlarında tilki, kurt, porsuk, dağ keçisi ve yaban domuzu gibi birçok canlıya da yaşam alanı sunan kanyondaki tekne gezisi sonrasında mesire alanında piknik yapabiliyor.