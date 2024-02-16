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Haberler Ekonomi Küresel başarılar için girişimcilere tam destek

Küresel başarılar için girişimcilere tam destek

HABER MERKEZİ
Küresel başarılar için girişimcilere tam destek

TÜRKİYE'NİN dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, yeni nesil teknolojileri besleyen girişimlere desteğini sürdürüyor. Türk Telekom Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un girişimleri, girişimcilik eğitim programına katılmak üzere ABD'ye gitti ve eğitim programı Stanford Üniversitesi kampüsünde başladı.

YENİ ROTALAR ÇİZİLİYOR

PİLOT girişimlerinin, bir dizi konferans, uygulamalı çalışma oturumları ve network sağlama amacıyla Stanford Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından bilgi aldığı programın açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Küresel başarılara imza atacak çok daha fazla girişimi desteğimizle büyüterek ülkemizden yeni dünya markaları çıkaracağız. Dijitalleşmeyi, ülkemizi dünyaya ve geleceğe bağlamak olarak görüyoruz. Bu kapsamda; yenilikçi ve inovasyon odaklı yaklaşımımızla yepyeni rotalar çiziyoruz. Teknolojiyi üretmenin yanında ihraç etme misyonumuz ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her hamlede varız. Bu alanların başında da girişimcilik ekosistemini konumluyoruz" dedi.

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