Mal ihracatında hedef 375 milyar dolar

Ankara'da gerçekleştirilen 6. Kümelenme Konferansı ve Çalıştayı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) kapsamında 216 kuruluşun 619 proje sunduğunu belirterek, "Şu anda da 187 UR-GE projesi aktif olarak devam etmekte. 13 yılda UR-GE ve kümelenme projelerine 2 milyar liradan fazla destek sağladık" dedi.

ÇALIŞILMIŞ HEDEFLER

Kırsalın kalkındırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, "Bu amaçla kırsalda özellikle bir yandan küresel düşünüp dünyaya ihracat yapmayı hedefleme diğer yandan yerel hareket etme düşüncesi büyük önem taşıyor. İşte UR-GE ve kümelenme bu anlamda çok önemli bir yol haritasıdır" ifadelerini kullandı. İhracat oranlarındaki değişim ve yeni hedefler hakkında konuşan Bolat, "Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye Yüzyılı'nda kalkınma planları hedefleri doğrultusunda toplam mal ihracatımızı 2028'e kadar 375 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı da 200 milyar dolara çıkarmak azmindeyiz. Bu çalışılmış hedeflerdir" şeklinde konuştu.

27 SEKTÖRDE 41 PROJE

Cumhuriyetin 100. yılını 255,8 milyar dolarla kapattıklarını belirten Bolat, "2024'ün ilk 45 günü sonunda ise yıllıklandırılmış ihracatımız 257,3 milyar doları geçti. Geçen yılın rekorunun üzerine 1,5 milyar dolar daha ilave ihracatımız oluştu. Bu trendle Orta Vadeli Program'daki hedefimiz olan mal ihracatında 267 milyar doları, hizmet ihracatında da 110 milyar doları aşacağız" diye konuştu. Türkiye'nin ihracat değerini artırmak için teknoloji, inovasyon ve marka yoğun katma değeri yüksek ihracata geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Bolat, yeni bir katkı olarak uzak ülkelere yapılacak ihracatta kullandırılan ihracat kredisinin faizinin bir bölümünün Bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. Bolat, "Geçen yıl ihracatçı birliklerimizle tek tek görüşülerek '2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu'nu İhracat Genel Müdürlüğümüz hazırladı. 2024'te 27 farklı sektöre yönelik 41 proje yürüteceğiz. Turquality geliştireceğiz. Turquality tanıtım desteğinde bazı değişiklikler yapılacak" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN ARASINDA KRİTİK ANLAŞMA

TÜRKİYE-MACARİSTAN Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) 1. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol, Bakan Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından imzalandı. Bakan Bolat, ikili ticaretin 4 milyar dolara çıktığını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın ortaya koydukları yıllık 6 milyar dolar ticaret hedefine kısa sürede ulaşılacağını bildirdi.