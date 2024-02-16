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Haberler Ekonomi Sanayici Selçuk Yaşar kabri başında anıldı

Sanayici Selçuk Yaşar kabri başında anıldı

HABER MERKEZİ
Sanayici Selçuk Yaşar kabri başında anıldı

TÜRKİYE'DE boya ve tarıma dayalı sanayinin öncüsü olan, vizyonuyla, girişimleriyle, sivil toplum çalışmalarıyla silinmez izler bırakan duayen sanayici Selçuk Yaşar, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında ve kurucusu olduğu ilk şirket olan DYO Boya Fabrikaları'nda düzenlenen törenlerle anıldı.

Düzenlenen törene Selçuk Yaşar'ın kızları; Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yaşar Topluluğu yöneticileri ve çalışanları katıldı. Törenin sonunda, Yaşar Topluluğu yöneticileri ve DYO Boya çalışanlarının katılımıyla Selçuk Yaşar büstünün açılışı yapıldı.

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