Trenler için yerli ve milli sinyalizasyon sistemi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'de düzenlenen Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'ne katıldı. ASELSAN ile TCDD Taşımacılık arasında sinyalizasyon sistemi teminiyle ilgili sözleşme imzaladıklarını açıklayan Uraloğlu, "ASELSAN, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattımızda kullanılan yerli metro sinyalizasyon sisteminden sonra lokomotif ve trenlerimiz için de yerli sinyalizasyon sistemi geliştirecek" dedi. Sözleşme süresinin 57 ay olduğuna işaret eden Uraloğlu, bu kapsamda 2026'da 17, 2027'de 48 ve 2028'de 34 lokomotife araç üstü sinyalizasyon ekipmanı yerleştireceklerini söyledi.