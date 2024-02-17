1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı? Konut kredisi başvuru ne zaman, nereden yapılacak?

Düşük faizli konut kredisi için başvurular ne zaman başlayacak? Kimler başvuruda bulunabilecek? Başvuruda yaş ve şehir kriteri olacak mı? soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı açıklamada, "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" ifadelerini kullanmıştı. Peki 1.20 faizli konut kredisi için başvurular ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler...
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut kredileri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz ilk kez ev alacaklara ilişkin kredi desteği verileceğini belirtti ve şunları söylemişti;
İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DURUM
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.
DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk defa ev sahibi olmak isteyenler için 1.20 faizli ilk evim konut kredisi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor.