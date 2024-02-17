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Haberler Ekonomi Bozulan ürün için eski fiyattan iade kurnazlığı

Bozulan ürün için eski fiyattan iade kurnazlığı

HABER MERKEZİ
Bozulan ürün için eski fiyattan iade kurnazlığı
İZMİR'DE bir teknoloji mağazası, 2021'de 18 bin 100 liraya satın aldığı bilgisayarın arızasının giderilememesi nedeniyle değişim talebinde bulunan müşterisine, 3 yıl önce düzenlenmiş fatura bedeli üzerinden ödeme yapmayı teklif etti. L.D. isimli müşteri, geçen yıl 6 Temmuz'da ürünün güncel fiyatının 48 bin lira fazla olduğunu belirterek, avukatın aracılığıyla İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, başvuru sahibi L.D'yi haklı buldu. Enflasyonist ortamda fatura bedeli üzerinden bedel iadesinin tüketicinin aleyhine olacağını vurgulayan heyet, firmanın "ürünün ayıpsız misli"nin tüketiciye teslimine karar verdi.
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