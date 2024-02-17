Piyasa katılımcıları yıllık enflasyon tahminini düşürdü

MERKEZ Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 40,6370'ten 41,1543'e yükseldi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,62 düzeyinde oluştu. TCMB'nin piyasa beklenti anketi sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 37,8'e gerilediğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.