YÖK, bursları artırdı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Ayrıca "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, TEBİP-Lisans bursu da 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.