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50 ilde 1659 arsa satılacak

HABER MERKEZİ
50 ilde 1659 arsa satılacak
ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 50 ilde 1659 arsayı satışa sundu. Başkanlık, 50 ilde yüzde 25 peşin 24 ay vade ile 314'ü Samsun'da, 276'sı Malatya'da, 1069'u İstanbul, Ankara ve İzmir'in de dahil olduğu 48 ilde olmak üzere toplamda 1659 arsayı açık artırma usülüyle satışa sundu. Samsun'da satılacak arsalar için 23 Şubat, Malatya'da satılacak arsalar için 26 Şubat, diğer 48 ilde satılacak arsalar için de 27-28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde saat 10:30'da müzayede düzenlenecek.
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