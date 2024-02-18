Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor

SEDDK'nin platformun işleyişini tebliğ ettiği genelgeye göre, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak.

Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.