Balıkesir’deki zeytin kursuna büyük ilgi

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezindeki(BAÇEM) 3. Zeytin Yetiştiriciliği kursu tamamlandı. 5 gün devam eden kursa değişik il ve ilçelerden 100 kişi katıldı. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen 3.Zeytin Yetiştiriciliği kursu sona erdi. 5 gün boyunca, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ve bilim insanları ders verdi. Prof.Dr. Abdullah Soykan, Edremit Körfezi ve yakın çevresinin doğal arkeolojik tarihi ile kültürel kaynaklarını anlatırken, Prof.Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, ekoloji, zeytin tarımı ve turizmi anlattı. Ziraat Yüksek Mühendisi Fikret Çapaş da budama konusunda bilgi verdi.