Bekara ev kiralamayan ev sahibine para cezası

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekara ev kiralamak istemeyen ev sahibine "Ayrımcılık yasağını ihlal" gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi. TİHEK'in kararına göre, Ankara'da yaşayan B.C.H, bir internet sitesinde gördüğü kiralık ev ilanı için emlakçıyla iletişime geçti ve ön koşullarda anlaştı. Ancak sonrasında ev sahibinin bekara evini kiralamak istemediği yanıtını aldı. Ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvuran B.C.H, emlakçıyla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü delil olarak sundu. Emlakçı, sadece ev sahibi ve kiracı adayını bir araya getirdiklerini, bunun dışında ev sahibi adına herhangi bir karar veremeyeceklerini belirterek, herhangi bir sorumluluklarının olmadığını savundu. Ev sahibi A.A.Ş. ise evin kiralanması için emlakçıyla herhangi bir sözleşme imzalamadığını iddia etti.