Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2024 Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru ekranı...

İhtiyaç sahibi hanelere yapılan doğalgaz destek ödemelerinin başvuru kriterleri merak ediliyor. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan Doğalgaz Tüketim Desteği başvurularından faydalanmak isteyenler 'Doğalgaz yardım ödemesi ne kadar? Başvurular nereden yapılıyor? Başvuru şartları neler?' sorularını araştırıyor. İşte 2024 Doğalgaz desteği başvurusuna ilişkin merak edilenler...
2024 DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?
Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." demişti.
Konuyla ilgili Bakanlıktan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz." ifadeleri yer aldı.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
"Doğal Gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
a) Türk vatandaşı olması,
b) E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
c) Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
d) İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
e) Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
f) Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.