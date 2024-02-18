Elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti

AVRUPA Birliği'nde (AB) geçen yıl toplam otomobil satışları 10,5 milyona ulaşırken, elektrikli otomobillerin pazar payı 1,5 milyon satışla yüzde 14,6'ya yükseldi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2022 yılına kıyasla geçen yıl yüzde 13,9'luk büyüme kaydederek yılı 10,5 milyon satışla tamamladı. Geçen yıl Macaristan hariç tüm AB pazarları genişlerken birçok ülkede çift haneli büyüme rakamları kaydedildi. Tam elektrikli otomobil satışlarına bakıldığında ise elektrikli otomobiller, 2023'te üçüncü en popüler seçenek haline geldi.