  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı

HABER MERKEZİ
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti. Yatağa bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, geliştirdikleri "bütüncül ve adil" sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA