EYT’lilere çifte bayram

EMEKLİLERİN bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak açıklandı. Bu haktan 16 milyon emekli ayrım olmadan yararlanabilecek. Ancak yeni başvuru yapacak EYT'liler için ikramiye almakta başvuru tarihi öne çıkıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması ilk olarak 2018 yılında 1.000 lira olarak başladı. Bayram ikramiyesi uygulaması ilk başladığında o dönemki asgari ücrete oranı yüzde 62'idi. Uzunca süre 1.100 olarak uygulanan bu ikramiye geçtiğimiz yıl 1.100 liradan yüzde 82 artışla 2 bin lira yapıldı.

Her yıl özellikle enflasyon ve asgari ücret artışlarıyla emeklinin de gözü kulağı bu sene de 2 kere verilecek ikramiye yapılacak zam oranına çevrilmişti. Bu zam oranı memur ve emeklilere yapılan maşa zam oranının üzerinde, yüzde 50 oldu ve ikramiye miktarı 3 bin lira olarak açıklandı. Bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere iki kez ödenecek ve emekliler 2024'te toplam 6 bin lira ikramiye alacaklar. Emeklilerin ikramiyeyi alabilmesi için maaş alma tarihlerinin 1-9 Nisan olduğu düşünüldüğünde yeni emekli olacak EYT'linin emeklilik dilekçesini 31 Mart 2024 tarihine kadar vermesi şartı var. Dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler Ramazan Bayramı'ndaki ikramiyeden yararlanamayacak.