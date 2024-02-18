Fabrika gibi lise

MANİSA'DA fabrika gibi çalışan Yunusemre Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin plastik teknolojileri alanında eğitim gören öğrencileri hem öğrenirken hem de eğitim gördükleri okulun ekonomisine katkı sağlıyor. Ürettikleri balonlu naylon için firmalar sıraya girerken, okul sadece bu yıl 1 milyon TL ciro hedefliyor.

1 MİLYON TL CİRO HEDEFİ

830 öğrencisi bulunan okulda 140 öğrenci plastik teknolojileri alanında eğitim görürken, plastik kalıp ve plastik işleme atölyelerinde eğitim gören öğrenciler, erken yaşlarda iş hayatına hazırlanıyor. Öğrenirken eğitim gördükleri okulun ekonomisine katkı sağlayan öğrenciler, ürettikleri ve özellikle sevkiyatlarda kullanılan balonlu naylon ile sadece bu yıl 1 milyon TL ciro hedefliyor. Okul Müdürü Sibel Gümüş "Okulumuz Türkiye odalar, borsalar birliğiyle yapılan protokol çerçevesinde eğitim veren bir proje okulu. Plastik teknolojileri alanında balon naylon üretimi üretiyoruz. Bu yıl 1 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.