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Haberler Ekonomi Kamu bankalarından komisyon indirimi

Kamu bankalarından komisyon indirimi

Kamu bankaların kredi kartı komisyon oranlarıyla ilgili olarak yeni bir karar alındı. Antalya’daki bir toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üç kamu bankasının, kart komisyon oranlarında indirime gideceğinin müjdesini verdi

HABER MERKEZİ
Kamu bankalarından komisyon indirimi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakanlık olarak Antalya'da esnaf ve ihracat desteği anlamında destek verdiklerini aktaran Bolat, "Hükümetimiz 20 yılda Antalya'ya ulaşım alanında 93 milyarlık yatırım yaptı. Bugün Antalyalı esnaflarımızla toplantı yaptık. Onlara hükümetimizin Halk Bankası üzerinden sübvansiyonlu kredisi 100 milyon ilave finansman müjdesi verdik. Yüzde 25.5'luk bir maliyetle alacaklar, pazartesi günü bu rakam gönderilmiş olacak. Birkaç hafta önce 50 milyon daha gönderilmişti böylelikle 150 milyona çıkacak. Sel felaketinde yara alan iş yerleri açısından bu çok önemli" dedi.

KOMİSYON ORANI DÜŞTÜ

"Banka kartlarındaki komisyon oranları 5 Ocak'ta Bankalar Birliği ile toplantı yaptık" ifadelerini kullanan Bolat, "Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyonun oranını yüzde 2.39'a düşürdüler. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2.25'e düşürdüler. Banka kartlarındaki post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınların kurduğu kooperatiflere de ciddi oranda destek veriyoruz" diye konuştu.

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