Sındırgı’da çiftçilere ceviz ve badem fidanı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle sisteme kayıt yaptıran çiftçilere 16 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı. 1 dönüm ile 10 dönüm arazisi olan ve ilçe tarım müdürlüğüne belgeleri ile birlikte başvuran 114 kişiye yüzde yüz hibe destekli ceviz ve badem fidanı dağıtıldı. Doğal şehir Sındırgı'da tarıma desteğin artarak devam edeceğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sındırgı'da 16 bin adet badem ve ceviz fidanı dağıttığı bir gün. Bizlerde Sındırgı'da halkımızla çiftçimizle ciddi manada onları sevindirecek bir iş yapıldı. 114 tane kişi 1 ile 10 dönüm arasındaki arazilerine ceviz ve badem fidanı aldılar" dedi.