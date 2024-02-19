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Haberler Ekonomi ESHOT’tan yeni otobüs hattı

ESHOT’tan yeni otobüs hattı

HABER MERKEZİ
ESHOT’tan yeni otobüs hattı
ESHOT Genel Müdürlüğü, Bayraklı Şehir Hastanesi-Halkapınar Metro arasına yeni hattın devreye alındığını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi'ne kolay ulaşım için bir hattı daha devreye sokuyor. ESHOT'tan yapılan açıklamada Bayraklı Şehir Hastanesi-Halkapınar Metro arasına yeni bir ring hattı eklendiğini duyuruldu. Açıklamada, Bayraklı Şehir Hastanesi ring hatlarına bir yenisi daha ekleniyor! 533 ve 532 No'lu hatlarımızın ardından 534 Bayraklı Şehir Hastanesi - Halkapınar Metro hattımız, 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren ulaşım hizmeti vermeye başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.
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