Kuru meyve ihracatında 1 milyar dolarlık gurur

Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 17'lik artışla 857 milyon dolardan 1 milyar 4 milyon dolara çıkardı ve 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşadı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1 milyar dolardan fazla ihracat yapan yedinci birlik olurken, EİB çatısı altında 1 milyar doları aşan gıda sektörleri kuru meyveyle birlikte dörde yükseldi. Dünya'nın kuru meyve ambarı olduklarını, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya birincisi olduklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege'nden kuru meyve ihracatında ilk kez 1 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarını, 100'ün üzerinde ülkeye ihracatla bu başarıyı yakaladıklarının altını çizdi.