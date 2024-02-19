Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem bugün başladı

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Riskli sürücülerin poliçe sorununa çözüm bulmak için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması hedeflenirken teklif vermeyen şirketlerin tespiti kolaylaşacak. İki faza ayrılan teklif alma sürecinde, birinci fazda acenteler halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak.10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek. Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.