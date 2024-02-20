Aile Bakanlığı’na 8 bin atama daha yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) ile 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasını yaptı. Engellilerin her alanda etkin rol oynaması için fırsatlar tanıdıklarını söyleyen Göktaş, özellikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere destek olması için önümüzdeki dönemde 8 bin sözleşmeli kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu. Engelli vatandaşlar için çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Göktaş, "Pozitif ayrımcılık esasları engellilere yönelik istihdam politikalarının temelini oluşturuyor. Bu amaçla son 10 yıldır engellilerin istihdamını artırmak ve sürekli hale getirmek için E-KPSS uygulanıyor. Bugün yapılan 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak" ifadelerini kullandı. Göktaş, "Bugün bir başka atamanın daha müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" müjdesini paylaştı.