AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU! Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz." açıklamasında bulundu. Bakanlığın personel alımına ilişkin şartları araştırılıyor. Peki Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar...
BAKANLIK 8 BİN PERSONEL ALACAK! BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.
Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.
Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;
Atama vesilesiyle bir araya geldiğimiz bugün bir başka atamanın daha müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz. Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum.