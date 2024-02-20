Denizli’den 17,6 milyon dolarlık cam ihracatı

Denizli'nin cam ihracatı ise 2023 yılında 17,6 milyon dolar değerine ulaştı. Hammaddesi kum olan camın üretim sürecin de oldukça meşakkatli olduğunu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, cam üretiminde, kumun yanı sıra soda, dolomit ve kuvartz gibi maddelerin de cam üretiminde kullanıldığını belirtti. Memişoğlu, "Büyük kısmı Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilse de dünyanın her bölgesine cam ihracatı yapıyoruz. Denizli'den 2023 yılında 26 sektörden 185 ülkeye 3.000 farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştirdik. 26 sektörden biri de çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri. İlgili sektörden 2023 yılı ihracatımız 21,5 milyon dolar. Bu rakamın yüzde 82'sini cam ürünleri oluşturuyor. 2023 yılında 70 ülkeye cam ihracatı yaptık. Almanya başta olmak üzere, Romanya, İspanya, İtalya ve Fransa cam ürünlerini gönderdiğimiz ilk 5 ülke olarak sıralanıyor" dedi.